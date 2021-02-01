外傳中廣董事長趙少康欲回國民黨，且國民黨已收到回復黨籍申請，曾任黨主席的前總統馬英九今因「三中案」赴台北地院開庭，被媒體詢問到此事，馬「笑而不語」，隨即進入法院準備開庭。

檢方偵辦「三中案」，指控馬英九被賤賣國民黨產，全案已集入審理程序。法官在先前準備程序中，裁准中央投資公司前董事長張哲琛、前總經理汪海清等人聲請傳喚中廣交易案買家、現任中廣董事長趙少康等證人，還原買賣的過程，釐清是否有違法情事；馬英九則未聲請傳喚證人。

趙少康重返國民黨的消息昨曝光後，現任黨主席江啟臣表示，趙先生的聲望與歷練，能回到國民黨非常歡迎，也代表藍營的團結與加分，並擴大藍營的支持基礎，並證實已收到趙回復黨籍的申請，會正式進入程序。

對於趙少康回國民黨的傳聞，有人解讀是為了挑戰今年的黨主席選舉而來，但因選黨主席資格要恢復黨籍超過一年且曾任中央評議委員或中央委員，趙少康可能資格不符；另有黨內人士認為趙少康回來將是一個活棋，對國民黨形象有加分，可以帶進民間的聲音，進而可以改變黨內文化。

(中時 )