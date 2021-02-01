美國電動車標竿企業特斯拉(Tesla)剛結束成立以來最豐收年度，2020年首度實現全年盈餘，達7.21億美元，不過有資料顯示，收入中有16億美元來自其他車商購買碳排放額度，換言之，若只有賣車收入，將淨損約8.79億美元(約248.5億台幣)，加拿大媒體CTV News就稱這是特斯拉「骯髒的小秘密」(dirty little secret)。

特斯拉去年股價暴漲逾7倍，由於連５季盈餘而被納入美國股市最具指標意義的標普500指數，交車量也創下新高，逼近50萬輛，儘管占全球銷量不到2%，但其最新市值約相當於其他最大12家車商總和。據統計，過去5年公司總收入約33億美元，有近半是在去年進帳。

實現全年盈餘，主要受惠於其他車商礙於法令，向特斯拉購買碳額度。包括加州在內，美國共11州要求汽車製造商在2025年前銷售一定比例的無碳排放汽車，如果做不到就必須向符合要求的車商購買碳排放額度，其中出售最多碳額度的就是特斯拉。

雖然特斯拉主要收入來源不是車輛銷售，不算秘密，但額度如此之高仍讓不少長期看空特斯拉的分析師們有理由堅持觀點。最堅定看空特斯拉的分析師之一、GLJ Research的強森(Gordan Johnson)說：「這些傢伙正因為賣車而虧錢。他們靠出售碳額度賺錢，而這些碳額度即將消失。」

特斯拉財務長柯克侯恩(Zachary Kirkhorn)也承認此點，但同時為公司前景辯護，他說：「對我們來說出售碳額度一直是非常難以預測的區塊。長期來看這不會是業務的重要組成部分，我們當然也不會圍繞著碳額度來規劃業務。接下來幾季這塊需求可能保持強勁，也可能不會。」

柯克侯恩還稱特斯拉汽車銷售毛利約54億美元，創造的現金流約28億美元，較2019年成長158%，情況已經與2018年資金即將燒光的危機完全不同。此外也有看多特斯拉的分析師指出，特斯拉交車量少並不是因為市場沒有需求，而是產能跟不上，而該公司去年下半年已經2度釋股套現，籌集今年擴產資金，汽車銷售利潤會在擴產後持續成長。

科技分析師、Loup Ventures合夥人門斯特(Gene Munster)稱，懷疑特斯拉和支持特斯拉的爭亂已經變成一種零和的「聖戰」(Holly War)。他說：「他們正在爭辯兩件不同的事，永遠都不會解決。批評者認為不包括出售碳排放額度的汽車銷售毛利率是公司財務是否成功的最佳晴雨表。」他並未表態，但指出大多數人都同意電動車是未來趨勢，「我認為這是個很安全的假設」

特斯拉上周預計今年全年銷量成長率約50%，而且公司並未遇到車用半導體短缺問題，可以進一步追趕正因此苦苦掙扎的其他傳統車商。不過福斯(Volkswegan)的ID-3系列電動車已在歐洲大部分地區都賣贏特斯拉，通用(GM)也在上周表達2035年完全只銷售無碳排放汽車目標。上周五特斯拉收跌5.02%並失守800美元關卡，盤後續跌0.97%，目前最新股價報785.84美元。

(中時新聞網)