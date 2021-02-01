首批新冠疫苗4日抵台 陳時中10：30說明

歐盟日前發布出口禁令，新冠疫苗何時來台引發關注。今天傳出，指揮中心透過在美外交途徑取得10多萬劑輝瑞疫苗，且預計2月4日由阿聯酋航空運送來台，民航局將於今天下午召開內部會議，討論冷鏈倉儲以及配送等技術問題。但指揮中心指揮官陳時中今天緊急出面鄭重否認，沒有這件事情。

今早有媒體披露，我國已透過外交管道取得輝瑞疫苗共十萬劑，並預計於二月四日來到台灣，今中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中嚴正否認，強調並無接獲輝瑞疫苗將於二月四日來台，陳時中也重申，如果有就來，若真的有就會盡快對外公布。

陳時中指出，該報導僅擷取部分內容就報導，後續會由法制組研議，目前仍未接獲任何洽購疫苗廠商通知確切的航班抵台資訊，一但確定可獲得疫苗數量及進口期程，就會依傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）訂定的實施對象優先進行接種。

陳時中表示，為因應不同冷鏈物流需求之COVID-19疫苗進口作業，該中心即於去(109)年12月下旬積極規劃部署疫苗相關措施，交通部民航局亦邀集跨部會、航空站及航空公司等單位，共同協商部署，盼經由各單位的協力，屆時能讓抵臺的疫苗能以最有效迅速的流程，安全冷運至國內冷儲物流中心。

陳時中說，維持一貫基調，什麼時候確定可以進來就會公布，並再次重申，進來之後一定會跟大家講，不要多加揣測。

另外，今天下午交通部也沒有要針對這件事情開會，有關於輸送、施打都要不同的冷鏈，去年12月就已經啟動，無論是冷藏設備或是輸送管道等各式向已經展開作業，今天交通部的作業也是因應大家分工合作當中要召開的會議，不用把這兩件事情聯想在一起，陳時中強調，只要有消息就會跟大家講清楚。

(中時新聞網)