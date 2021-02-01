日圓走軟，提振上週五日本天然橡膠期貨勁揚；受到日元兌美元走弱推助，加上中國COVID-19新病例的日增幅，創三週以來最低，鼓舞投資人對中國經濟增長的希望，激勵買盤回補，帶動膠價全面應聲大漲；大阪OSE交易所-指標7月期貨漲近3.8%，報每公斤236日圓；新加坡SICOM-RSS3 2月期貨漲逾3.7%，報每公斤224.5美分，上海期貨交易所交易最活躍的5月期貨漲1.8%，收於每噸14405元人民幣。

亞洲現貨市場也收低，其中泰國橡膠RSS-3曼谷 FOB漲近1.5%，報每公斤62.65泰銖，馬來西亞橡膠SMR5L號吉隆玻FOB漲2.4%，報現貨價每公斤164.45美分。

分析師表示，預計農曆春節前可能出現區間震盪較大，中國當地疫情持續管控措施，但全球疫情依舊嚴重，美國經濟刺激依舊存在不確定性，臨近春節，市場心態偏保守謹慎，下游輪胎開工連續小幅下跌，節前備貨基本完成，整體需求偏弱。(商品行情網)

(時報資訊)