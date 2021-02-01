2020年台灣房產走勢仍沿著技術線型的上升軌道發展，六都平均房價漲幅約11%，全台交易量增加8.67%達32萬6589戶，整體房市持續呈現「價漲量增」的走勢。吉家網董事長暨房仲全聯會榮譽理事長李同榮針對2021牛年房市發展趨勢，提出將面臨三大變動因素，1.價量發展：交易量微增、價格漲幅縮小；2.區域發展：北中增強、南降溫；3.產品發展：小豪宅、共享辦公室最夯。

2021年房市將面臨的三大變動因素則包括，1.價量發展：交易量微增、價格漲幅縮小；2021全台價量發展將複製2020年的走勢，上半年受疫情影響，加上政府打炒房的影響，買盤觀望、交易量持穩，但房價仍然微漲；下半年疫情漸穩，打房效應鈍化，自住與換屋買盤信心增強，市場價量齊揚，全台房市交易量有望微幅提升5%，達34萬戶以上，六都平均房價漲幅將由去年的11%，微幅縮小為6~8%。

2.區域發展：北中增強、南降溫；過去兩年房市南熱北溫，牛年房市的區域發展將有所轉變，北台灣將以桃園居冠價量齊揚，中南部將以台中領軍，量價微增，中南部漲幅會由平均13%，微幅縮小為8-10%，南部價量會稍有降溫，首重新興工業區周邊發展，不會全面性增長；至於雙北市交易量仍維持小幅增長，價格則維持去年的漲幅水平約6%上下。

3.產品發展：小豪宅、共享辦公室最夯；北部都會以小豪宅、共享辦公室最夯，中南部都會以中級豪宅帶動行情，南部鄉鎮以全新公寓大廈預售產品引領市場。

李同榮指出，2021年房市將會處於驚驚漲的上升走勢，呈現先蹲後跳、價量微增的隔局，六都漲幅拉近，南部熱度微降，全台交易溫度此消彼長，蛋白雖仍然走強，但區域差別擴大，未來一年，隨著換屋需求的增加，產品規劃也將有較大的轉變，整體而言，2021牛年房市仍會是安全的市場交易規模。

(時報資訊)