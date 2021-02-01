印尼關稅調高，帶動上周五馬來西亞棕櫚油漲逾3%；因印尼調漲2月份棕櫚油出口關稅，令投資人轉向大馬購買較便宜的棕櫚油，進而帶動馬來西亞棕櫚油價格漲逾3%，並為連續2個交易日上漲。

另外最新數據顯示，大馬棕櫚油12月出口量優於市場預期，加上芝加哥豆油漲勢強勁，亦成為棕櫚油價格上漲動力。

上周五(1/29) 終場4月棕櫚油期貨上漲101馬幣，或約3%，至每噸3,489馬幣；大連期交所豆油上漲0.4％，棕櫚油上漲0.5％；芝加哥期交所豆油上漲1.5%。(商品行情網)

(時報資訊)