由外貿協會與機械公會共同主辦之「2021年台北國際工具機展(TIMTOS 2021)」，原訂今(110年)年3月15日至20日在世貿一館、南港展覽1、2館辦理，鑒於國內外COVID-19疫情又升溫，實體展延期辦理，將以TIMTOS Online線上展持續服務本展參展商及全球買主。

2021年台北國際工具機展(TIMTOS 2021)徵集近1000家國內外參展商，使用近6000個攤位。由於國內外COVID-19疫情升溫，中央流行疫情指揮中心指出，如無法控制人流及保持安全距離，強烈建議取消或延後舉辦大型聚集活動，主辦單位依參展家數所派人員及參觀人數估算，每日近2萬人，顧及參展代表及參觀者健康安全，並配合我政府嚴謹防疫措施，所以主辦單位外貿協會及機械公會已共同決定實體展延期辦理，將以數位科技TIMTOS Online線上展持續服務本展參展商及全球買主。

TIMTOS線上展將有近千家廠商參展，國內外指標工具機產業者齊聚線上呈現最新產品，主辦單位已陸續辦理了說明會、工作坊及錄製教學影片等，積極推廣此新型態展覽形式，參展商可利用3D、VR及影片展示最新產品，並可透過視訊採購洽談會、線上即時媒合、視訊會議等功能與國內外買主洽談媒合，也將辦理產業論壇及台灣智慧工廠巡禮等活動，跨越時空限制延伸並擴大展覽效益。

TIMTOS 2021線上展(TIMTOS Online，網址：online.timtos.com.tw)將於3月15日至4月15日推出，TIMTOS官網則是全年延續線上服務，延辦後之TIMTOS實體展覽檔期將於近期發佈。

(時報資訊)