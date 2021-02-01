在國會民主黨人本周準備推進拜登總統提出的1.9兆美元新一輪新冠紓困計畫之際，十名溫和派共和黨參議員周日敦促拜登大幅縮減這項計畫以贏得兩黨支持。

一名白宮最高經濟顧問表示願意討論這個由共和黨參議員提出的想法，但也表示拜登總統不願就這個解決公衛危機和經濟衝擊所需的全面性法案做出妥協。

這些共和黨參議員提出規模大幅縮減至6000億美元的替代方案。為了緩解新冠肺炎疫情對經濟與就業造成的衝擊，去年美國國會通過的援助措施總計達到4兆美元。

美國國家經濟委員會主席迪斯（Brian Deese）在接受媒體訪問時表示，拜登總統對來自各方的想法都抱持開放態度，但他毫不妥協的是必需迅速採取全面的方法，因為片面零碎的做法並無法帶來成功。

在參議院共100個席位中，共和黨掌握50個席次。目前不清楚這10位共和黨議員的提議，是否會改變國會民主黨人在未來幾天推動立法的計畫。

在贏得完全執政的「藍潮」後，拜登與其民主黨陣營正在尋求利用對參眾兩院的掌控，迅速實現總統解決這場大流行病的首要目標。

參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）已表示，其參議院最快將在本周開始著手進行1.9兆美元新紓困案的立法工作。眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）則表示，國會將在本周結束前完成初步程序。

(時報資訊)