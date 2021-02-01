荷蘭央行行長、歐洲央行(ECB)理事會成員Klaas Knot周日表示，全球股市持續的高漲，可能是對經濟復甦希望日益增加的結果，不一定代表股價被過度高估。

Knot在荷蘭公共電視專訪中表示，在疫苗推出和經濟重啟之際，股市可能先被搶佔，我們可能正進入飆漲的20年代；目前也在低利率中，此對股市估值很重要，將導致較高股價。

Knot也警告散戶不要參與最近的例如GameStop的飆升行情；如果在散戶和專業投資人之間有了競賽，最終誰會輸，顯然是小投資人。

Knot也對今年稍晚的經濟復甦的機會是謹慎樂觀，新冠疫苗將讓一些國家解除封鎖管制。2021年可能會有兩種面貌，疫苗在上半年提供了走出危機的機會，以及下半年會好很多。

Knot曾在上周稍早指出，如果經濟復甦太緩慢，讓通膨目標遠於可見範圍，歐洲央行仍有降息的空間。

歐洲央行首席經濟學家Philip Lane也在周日對股市表達見，表示買進股票或銀行債券並不是歐洲央行對抗疫情和支援經濟的政策工具之一。

Lane對德國南德日報表示，ECB和歐元系統有許多優秀的貨幣經濟學家，某種程度上所有事物都在考慮中，但是這些措施不在ECB當前的經濟支援措施範圍內；目前ECB的工具是短期利率、資產購買、定向貸款和前瞻性指引之間的組合。

(時報資訊)