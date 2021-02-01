針對日前美國國防部將小米列入相關清單，定位在「中國軍方公司」，小米大動作回擊，對美國國防部和美國財政部提起訴訟，強調捍衛權益的決心。

美國國防部於2021年1月14日(美國東部時間)公布，根據《1999財政年度國防授權法案》第1237條(「NDAA」)，將小米列入相關清單的事件，小米已於1 月15日發表公告，將會採取合適的措施保護公司和股東的利益。

小米祭出最新動作反擊，於1月29日(美國東部時間)，在美國哥倫比亞特區地方法院控訴美國國防部和美國財政部。小米認為，上述兩機構在將小米列入為NDAA認定的「中國軍方公司」的決定中，存在程序不公與事實認定錯誤，為了維護公司全球用戶、合作夥伴、員工和股東的利益，要求法院宣告該決定違法並撤銷該決定。

小米也強調，將適時另行刊發公告，告知公司股東及潛在投資者有關此訴訟的任何進一步重大進展。

(時報資訊)