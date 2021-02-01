疫苗短缺，上周五歐美原油期貨漲跌互見；美國製藥公司莫德納(Moderna)表示，由於疫苗原料供應廠出現問題，因此2月應交付的新冠病毒疫苗數量將少於預期；同時，輝瑞(PFE-US)疫苗應交付法國的疫苗也減少20萬劑，各國亦期盼更多的疫苗通過第三期臨床測試，以應付所需。

然而沙烏地阿拉伯同意自2月起，自願實施減產100萬桶/日，減緩疫苗供應的疑慮，使終場歐美原油呈錯綜態勢。分析師則認為，若新冠疫苗供應能夠回穩、提升接種效率，則在全球國內生產總值(GDP)增長至5%的情況下，原油需求有望提升近7%；其中美國原油跌幅0.3%，倫敦原油漲幅0.6%。

美國NYMEX-3月輕質原油期貨下跌0.14美元，報每桶52.20美元；3月熱燃油維持平盤，報每加侖1.60美元；3月RBOB汽油跌0.01美元，報每加侖1.57美元；倫敦ICE-3月布蘭特原油期貨上漲0.35美元，報每桶55.88美元。(商品行情網)

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