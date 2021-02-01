熱火「英雄哥」希洛最近運氣也太差了吧！先前才因頸部受傷缺席7場例行賽，才剛傷癒復出打了兩場的希洛，1日卻又遭逢噩耗，因為跟他同住的室友突然傳出新冠檢測呈現陽性反應，直接觸發聯盟健康與安全守則，至少面臨1周隔離。

根據希洛自己透露，其實在前役熱火與國王比賽打完上半場，他在休息室內接獲室友感染新冠消息，並不確定自己在下半場該不該出賽，但最後他選擇繼續上場，結果打了40分鐘，拿下15分、4籃板及3助攻，幫助熱火1分氣走國王。

假如希洛至少面臨7天隔離時間，對於熱火來說，算是相當大的壞消息，畢竟他在上季季後賽打出信心，本季逐漸變成熱火不動先發，場均可拿17.5分、3.8助攻，接下來少了他的外線火力，熱火勢必要有更多其他球員跳出來幫忙得分。

其實熱火本季始終受到新冠疫情嚴重影響，先前已有8名球員因為觸發聯盟健康與安全守則接受隔離，總共缺席30場比賽，如今希洛將變第9名將被隔離球員，缺席場次繼續累積當中，熱火只能期望這波疫情趕緊過去，尤其是主力千萬別再被隔離了。

(中時 )