距離美國聯邦參議院審理美國前總統川普2次彈劾一案僅剩下約一周，5名辯護律師1月30日臨時跳船，不過事隔一天川普辦公室又馬上宣布加入2名新血，其中一名律師熊恩（David Schoen）大有來頭，2年前曾給予捲入性販運未成年少女醜聞的美國億萬富豪艾普斯坦法律建議。

繼5名律師臨陣跳船後，川普陣營31日晚間宣布加入熊恩（David Schoen）、小卡斯托爾（Bruce L. Castor, Jr.）2名新律師為川普第2次彈劾案辯護。

聯邦參議院即將在2月8日當周開始審理眾議院指控川普煽動川粉國會暴動、對他啟動彈劾的案件，距離彈劾審理約一周，1月30日晚間傳出5名川普律師相繼跳船，主要原因在於和川普意見不合，川普希望律師團聚焦在本屆大選充斥舞弊情事，不過律師團希望以彈劾卸任總統違憲作為辯護論點。

5名律師臨陣出走，當中還包含2名首席律師，川普律師團儼然瓦解，先前傳出川普陣營為彈劾案尋覓律師屢遭拒絕，外界關注他的律師團能否在彈劾案審理開始前重振旗鼓，甚至有網友在推特譏諷川普不如為自己辯護，這樣「更省事」。

不過美國有線電視新聞網（CNN）報導，川普辦公室昨（31）日晚間宣布律師團加入2名新血，分別是熊恩（David Schoen）及小卡斯托爾（Bruce L. Castor, Jr.），2名律師將會帶領律師團為川普的第2次彈劾案辯護。

消息人士指出，川普之所以難以尋覓律師為他辯護，一部分原因也在於他不願對他的錯誤主張退讓，幕僚們在和川普溝通辯護策略時，不斷試圖轉移他的焦點，不過川普仍繼續重提自己的主張。目前尚不清楚2名新律師會否遵循川普的想法。

據美國版《太陽報》（The U.S. Sun）報導，川普新律師熊恩大有來頭，他曾給予捲入性販運未成年少女的美國億萬富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）法律建議，後來艾普斯坦於紐約監獄中自縊，不過案件受外界質疑，不認為艾普斯坦會自我了斷，熊恩當時也公開表示艾普斯坦之死是「他殺」，強調艾普斯坦過世前幾日律師團才和他聊了5小時，當時艾普斯坦的情緒還相當「樂觀、興奮」，期待洗刷罪名。

熊恩於1984年畢業於波士頓學院法學院（Boston College Law School），律師經歷超過30年，民事、刑事案件都有經手。他先前曾為川普老友兼顧問史東（Roger Stone）辯護。

59歲的辯護律師小卡斯托爾是賓州當地知名律師，曾擔任過賓州地方檢察官，處理過老牌諧星「天才老爹」比爾寇斯比（Bill Cosby）的性侵案，不過他當時拒絕起訴比爾寇斯比。

根據川普辦公室釋出的聲明稿，2名新律師都相信彈劾卸任總統違憲。

(中時新聞網)