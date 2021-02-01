一位50多歲有B型肝炎男性患者，依照健保給付的標準，可使用口服抗病毒藥物來治療其肝炎。但因服藥順從性不佳，常數次自行停藥，導致肝指數飆高並產生黃疸，甚至需要住院觀察。新光醫院胃腸肝膽科張麗文醫師表示，目前B型肝炎雖然無法治癒，但可以透過口服抗病毒藥物抑制病毒的複製，讓病人病情長期穩定，在肝臟尚未纖維化之前，能減少肝癌的發生。患者切記不能擅自停藥。即使符合健保停藥標準，停藥後仍需配合醫囑定期追蹤肝功能，因有一半停藥患者會再次復發。醫師與肝炎個管師會協助聯繫患者定期回診追蹤和服藥。

●肝硬化患者需長期治療 降低肝癌風險

肝癌為台灣癌症十大死因第二位，慢性B型與C型肝炎是主要致病原因，慢性病毒性肝炎會造成肝硬化，進而產生肝癌，而血清病毒的濃度和肝細胞癌的發生機率密切相關。

張麗文醫師解釋，B型肝炎有免疫容忍期和免疫廓清期，在20~40歲之間，為免疫容忍期，這時免疫系統和病毒兩者是和平相處，雖然病毒量是高的，但患者肝功能正常，並不需要馬上用藥物治療。除非肝指數高，病毒量也高，才需進一步接受治療。

但若產生急性發作且出現黃疸，肝代償不全，凝血功能延長等情況就要趕緊治療。肝硬化患者則一定要長期治療，以減少肝癌的發生。研究顯示，已接受根除治療的肝癌患者，若其為B肝帶原者，且血中病毒量大於2,000 IU/mL，不論有無合併肝硬化，持續服用抗B肝病毒藥物皆可減低肝癌復發的機率。

新光醫院胃腸肝膽科張麗文醫師表示，目前B型肝炎雖然無法治癒，但可以透過口服抗病毒藥物抑制病毒的複製，讓病人病情長期穩定，減少肝癌發生。(圖/健康醫療網提供)

●一天一顆口服藥 方便又有效

目前B型肝炎的治療主要分為干擾素和口服抗病毒藥物兩大類。張麗文醫師表示，若是打干擾素，雖然療程固定，但須每週至醫院施打、常會有類似感冒症狀的副作用影響生活品質，降低患者對治療的意願。目前幾乎近9成的患者選擇口服藥物，因用藥方便、簡單，只要一天一顆、副作用低，因此患者的接受度高。即便如此，服藥的順從性極為重要，切勿擅自停藥。

●B肝治療真簡單！ 醫籲：建議國人至少篩檢一次

35年前，台灣曾經是全世界B型肝炎帶原率最高的國家，高達15%～20%的人帶原。也就是說，每5個台灣人，就可能有1個是B型肝炎帶原者！所幸，台灣從民國75年全面對新生兒施打B型肝炎疫苗政策執行後， B肝帶原的比率已降至1~2%。另外根據台灣肝病醫療策進會理事長高嘉宏醫師發表在東亞第一部B肝最新治療指引，建議B肝治療應提早在肝臟纖維化（>F2）及輕微肝指數上升的患者就要治療，有機會降低癌化風險。

張麗文醫師提醒，若家中長輩有相關肝炎疾病、肝功能指數異常、異常疲憊和食慾不佳等症狀，建議民眾儘快做B肝篩檢，確認自己是否為B肝帶原者。

衛福部正式公告，2020年9月28日起，成人預防保健服務B、C型肝炎篩檢年齡放寬為45歲至79歲終身一次，民眾可善加利用。若診斷為B肝帶原，民眾亦不須驚慌，只要好好遵循醫囑，配合醫師定期追蹤與治療，便可有效控制病情。(編輯梁惠明)

(中時新聞網)