聯發科(2454)傳捷報，最新傳出成功打入蘋果100%持股的潮牌耳機廠Beats供應鏈，可望在2、3月開始出貨，惟聯發科向來不會對個別客戶做出評論，市場解讀，聯發科打進Beats供應鏈，儘管初期對整體業績貢獻有限，但可以視為對蘋果龐大商機的敲門磚，聯發科今開高走高，大漲逾2.5%，股價最高達902元，重新叩關900元大關。

聯發科今年除看好手機產品在5G換機潮帶動下，全球5G智慧機規模上看5億支，對於非手機產品也將維持高成長率，包括ASIC(客製化晶片)、PMIC(電源管理IC)、物聯網、WiFi等，而最新傳出打入蘋果100%持股的潮牌耳機廠Beats供應鏈，可以說是非手機產品的一大進展，市場也樂觀解讀其有可能扮演將來正式打入蘋果供應鏈的敲門轉。

在手機紛紛取消3.5mm耳機孔後，TWS(無線藍芽耳機)成為消費性電子新一代顯學，在蘋果air Pods的登高一呼下，蘋果也想在透過100%持股的Beats持續擴大版圖，畢竟目前手機搭載TWS的比例仍低，後續成長空間很大。

以聯發科首季財測來說，依舊呈現淡季不淡，預估毛利率估可維持高檔 43~44%，單季營收約 964~1041億元，季增加0~8%，單季營收將首度挑戰千億元大關。

(時報資訊)