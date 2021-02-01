2021年1月高雄買賣移轉棟數達3,617棟，雖然月減15.5％，卻年增58.1％，創7年來的同期新高紀錄。

台灣房屋集團1日表示，根據高雄地政局統計資料顯示，2021年1月高雄買賣移轉棟數達3,617棟，分別由三民區、左營區、以及鳳山區拿下前三名，三民區移轉棟數541棟，月減15.3％，年增68.5％，成為2020年1月移轉量最高區域，左營區406棟，月減19.8％，年增達82.1％居次，鳳山區392棟，月減3.2％，年增41.5％位居第三。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐1日指出，高雄2021年1月在總移轉棟數與前三區移轉量上，與2020年12月相比，雖都呈減幅表現，但，相較2020年1月，則都為正成長，另外，台灣房屋單獨統計高雄歷年1月份建物買賣移轉棟數，今年總移轉量3,617棟，突破2015年以來歷年1月份的總移轉棟數，為近7年來的新高點。

張旭嵐表示，2021年1月移轉主要反映2020年12月份的買氣，而限貸政策2020年12月生效，讓後續投資買盤，趨向冷靜，移轉表現也會些微影響，加上高雄2020年12月單月破4,000棟的交易量，為全年移轉量的最高峰，在量體基期較高的基準下，讓今年1月減幅較明顯。

不過，她說，因為今年1月移轉量仍為近7年的新高點，顯示在低利效應與資金豐沛帶動下，加上農曆年前的購屋潮，市場剛性需求強勁，整體表現依舊亮眼，若無太大政經變化，今年買氣應該不輸去年。

台灣房屋明誠龍勝加盟店東馮紹清認為，受政策、疫情等影響讓時局多變，促使一些建商推出各類促銷活動來穩定買氣，低利帶動，加上本來就不弱的傳統旺季買氣，除了三民、左營這些熱區基本盤，也讓橋頭、大寮、岡山等房價較親民、又有建設利多助攻的區域，出現一些搶進氛圍，這都促使高雄在2021年1月的移轉表現，比往年更為突出。

(工商 )