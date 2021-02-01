疫情嚴峻，法務部行政執行署為便民及避免侵害隱私，在法務部科技執法指示下，即日起在執行署及13個分署的不動產拍賣公告網站，提供法拍空地、空屋的「360度環景照(影)片」，讓民眾在疫情期間免受舟車勞頓，透過科技看房選地，讓法拍資訊更加透明。

執行署表示，現行不動產拍賣公告網站雖有提供不動產平面照片，但無法讓欲投標民眾深入了解法拍房屋內部格局或土地全景實況，導致對投標風險有所疑慮。

執行署說，雖然有部分分署早就採取「帶看法拍屋」措施，但民眾仍因須事先預約及出門看屋，感到不便，為讓民眾能不在時空限制及出門奔波，加上目前疫情嚴峻，特別加強不動產拍賣公告網站內容及觀看服務。

執行署要求13個分署即日起於現場執行空地或無人居住空屋時，應拍攝360度環景照(影)片，並上傳至不動產拍賣公告網站，讓民眾可隨時上網點選觀看，省時方便，以減輕民眾疑慮，並增加投標意願。

(中時 )