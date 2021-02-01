桃園市長鄭文燦1日在防疫會議指出，這波疫情除了飛沫之外，還有環境汙染可能性，除了針對足跡消毒，也針對生活圈大範圍社區消毒，今將加強桃園和大溪，他也呼籲師法衛生局長王文彥，隨身攜帶防疫物資，勤洗手、多用75％酒精消毒，他也再度重申「沒有桃醫第二」，要市民安心。

鄭文燦在防疫會議中指出，環境汙染也是新冠肺炎傳染的可能途徑之一，希望民眾能恢復到去年2到6月間隨身攜帶酒精的習慣，勤洗手、酒精消毒，減少因環境汙染而染疫的可能性。

「市府也會加強環境消毒！」鄭文燦說，第一輪的消毒計畫是針對社區足跡較多的地方，進行大範圍的社區消毒，雖然時間比較遠，但為了防疫高標準，還是會全面清消。市府也請求六軍團的33化兵群支援，與環保局防疫消毒大隊聯合作業，很快完成第一輪消毒，包括今天上午的桃園生活圈、下午的大溪老街7個里，接著會針對全市各區進行二輪的區里消毒，深入巷弄，務必使社區安全、疫情風險下降。

鄭文燦也提到桃園跟國防部的互動非常好，第一時間就協調33化兵群來支援，他提到2016年H1N1禽流感事件發生時，大園一心養鵝場完成鵝隻撲殺後送作業後，市府也請求33化兵群大範圍社區消毒，從過去就有很好的互動，化兵群也有超過一半以上都是桃園年輕一代的子弟，包括志願役的官士兵。

鄭文燦預告，蔡英文總統將以元首身分，一方面謝謝防疫團隊、二方面也是要謝謝國軍弟兄的辛苦，支援地方的消毒作業。

衛生局長王文彥指出，中央流行疫情指揮中心公布的足跡，是考量有不特定對象到訪，要求到訪民眾提高防疫意識、自主健康管理，「白話來講就是脫下口罩之後旁邊不能有人！」吃飯旁邊不能有人，就算戴口罩也絕非暢行無阻，禁去人很多地方或搭乘大眾運輸工具，呼籲防疫心態要再提升。

(中時 )