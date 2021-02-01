大立光（3008）控告先進光（3362）侵害商業秘密案，繼日前刑事案一審判決出爐後，民事賠償部分，二審結果維持一審判決，先進光須賠大立光新台幣15.22億元，以先進光現有股本換算，賠償金額約當先進光的1.3個股本，受到此利空消息影響，先進光1日股價盤中被打落跌停，迄10點15分止，跌停委賣張數已來到近3,000張。

大立光和先進光纏訟多年，因先進光涉及侵害大立光著作權及營業秘密案，大立光向智慧財產法院提起訴訟，2013年一審判決先進光須賠付大立光15.22億元，先進光不服提起上訴，二審結果出爐仍維持原判，意即先進光仍須賠付大立光15.22億元。

對於二審結果出爐，先進光日前在獲悉此事時僅低調表示，本判決並非確定判決，仍可提起第三審上訴。先進光將繼續委請律師處理後續訴訟程序，換言之，這場官司恐還有得打。

事實上，在智慧財產法院二審出爐前，先進光已先針對「2016年大立光對先進光提起刑事訴訟下附帶民事訴訟」逕行公告指出，大立光向先進光求償140億元一案，僅對先進光及其涉案員工課以60萬元罰金，讓市場誤以為先進光與大立光的訴訟案已經順利落幕，股價還因此拉出慶祝行情，不過，在二審結果曝光後，先進光股價也被打回原形，今（1）日股價以43.85元開出後，不到五分鐘就被打落跌停，且直接鎖死。

對於二審判決出爐，大立光表示，過去幾年大立光一直在向先進光喊話，希望可以逕行和解，但先進光一直未正視此事，也未提出有誠意的和解方案，為捍衛公司權益，大立光不得不依法選擇法律途徑來尋求解決。

大立光強調，司法還給大立光公道後，取得的15.22億元罰款，大立光將會將其投注於捍衛智慧財產權的公益活動中。

(工商 )