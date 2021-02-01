豐興調降廢鋼和鋼筋價格 每公噸降300～800元 10:302021/02/01 工商 林憲祥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受到國際廢鋼原料價格持續回跌影響，豐興（2015）1日宣布，調降本週廢鋼和鋼筋產品價格，其中廢鋼繼上週調降500元後，每公噸再降300元，鋼筋每公噸大降800元，至於型鋼產品維持平盤。 豐興調降價格後，廢鋼每公噸收購牌價為9,300元，鋼筋每公噸牌價為18,300元，型鋼每公噸牌價維持23,800元。 15檔三面兼備權值股 靜待東風起 中鋼3月盤價 有望溫和調漲 (工商 ) #豐興 #豐興調降 #廢鋼和鋼筋 #調降 #鋼筋每公噸 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 唐榮、燁興2月份不銹鋼價格 每公噸漲6,500元 17:412021/01/29 財經 花蓮農作不敵寒流紛傳寒害 水稻秧苗、鳳梨花獲核定補助 18:242021/01/30 寶島 6公股銀員工年終獎金縮水0.5到1個月 兆豐銀仍拿下「年終王」 17:002021/01/30 財經 豐興去年大賺26.23億 員工年終5.2個月 19:352021/01/29 財經 《鋼鐵股》豐興廢鋼連3降 鋼筋連2跌 11:082021/02/01 財經 電動車、5G題材大發威 04:102021/01/30 證券．權證 明起汽、柴油各降0.1元 2月氣價持平 18:232021/01/31 財經 《商情》國際廢鋼走軟 國內鋼筋、廢鋼再跌 11:082021/02/01 財經 連9漲後終於下跌 明起汽、柴油調降0.1元 15:112021/01/31 生活 混凝土二次加水 工安殺手 04:102021/02/01 財經要聞 92上市公司虧損 董監酬金不減反增 04:102021/01/30 財經焦點 財經熱門新聞 貨櫃船業者 首季有望大賺 - 財經要聞 - 工商時報 對美科技依賴原是陸最大罩門 日媒：川普改變局面幫倒忙 - 財經 台積電600城門大破 他爆砍到驚悚地板價 散戶小心了 - 財經 與陸僵局未解澳經濟又有大禍臨頭 年損恐逾2兆 - 財經 13檔封關倒數 法人緊抱 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。