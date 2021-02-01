受到國際廢鋼原料價格持續回跌影響，豐興（2015）1日宣布，調降本週廢鋼和鋼筋產品價格，其中廢鋼繼上週調降500元後，每公噸再降300元，鋼筋每公噸大降800元，至於型鋼產品維持平盤。

豐興調降價格後，廢鋼每公噸收購牌價為9,300元，鋼筋每公噸牌價為18,300元，型鋼每公噸牌價維持23,800元。

(工商 )