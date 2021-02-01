隨著3C科技的進步，許多靠網路吃飯的直播主多少都會用濾鏡或修圖增加照片可看性，吸引更多粉絲追隨。近日有名大陸女直播主「希希3」在籃球場拍照，秀出一雙白皙又修長的美腿，未料沒修到下方影子，慘被出賣真實象腿引起網議。

希希3近日PO出一張美照，畫面中她放下一頭微捲的烏黑過胸長髮，別上粉色髮飾，身穿同色系的學院風制服，一手抱著籃球坐在籃球場邊的折疊椅上，擺出嘟嘴、握拳的可愛動作拍照，由於下身搭配粉藍格紋百褶短裙，露出一雙勻稱、雪白的長直美腿，整體看起來俏皮、溫柔又美麗，完全是許多男同學心目中的清純女神。

就是這張圖！希希3的影子、籃球被網友抓包修圖過頭。（圖／微博@希希3）

不過，有眼尖的網友發現有地方不對勁，原來是希希3的腿雖然又白又細又長，但底下的影子卻不是這麼一回事，目測有2倍粗，疑似修圖沒注意到翻車了，將豐腴的身材暴露無遺。

除此之外，希希3放在雙腿邊的籃球也被抓包看起來很怪，本來該是圓形，卻變得趨近橢圓形，遭質疑修圖修過頭造成籃球變形，但有粉絲出面替希希3緩頰，覺得只是拍照的角度問題，而且要考量太陽日曬的方向，所以影子不一定會反射出真實的體態，掀起兩派立場的網友鍵盤戰。

希希3身材嬌小玲瓏又凹凸有致，臉蛋甜美可愛，在直播平台擁有200多萬粉絲，很多粉絲都對希希有極高的評價，這回修圖過頭事件雖然引起爭論，也讓她的名氣更火紅。

(中時新聞網)