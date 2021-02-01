花蓮縣衛生局同時加強縣內肉品檢驗稽查。（花蓮縣衛生局提供／羅亦晽花蓮傳真）

年節將近，不少人已經開始採買年貨準備團聚圍爐，花蓮縣衛生局近日展開一波各類年節食品稽查作業，63件抽驗食材中共2件不合格，分別為「麻辣花生」及「粉豆」，目前已要求業者下架並依法查處；此外，針對上月萊豬進口，衛生局也持續加強稽查肉品原料原產地標示。

花蓮縣衛生局去年12月起，針對15家食品加工廠、年菜餐廳、大賣場、傳統市場等通路，查核作業衛生及檢查產品標示35件，抽驗蔬果、肉品、乾貨等共計63件春節應景食品，其中有1件「麻辣花生」被驗出真菌毒素超標、1件「粉豆」則是農藥殘留超標，產地分別為台中市及縣內農戶，不合格率約3.2％。

衛生局表示，不合格的食品，第一時間已勒令販賣業者下架，並分別移請供應商所在地衛生局及本縣動植物防疫所處辦，將可依違反《食品安全衛生管理法》第15條規定，處6萬元以上、2億元以下罰鍰。

針對製造及販售場所環境衛生、標示檢查、抽驗等稽查項目，衛生局說，常見缺失大多為機具不整潔，目前已請相關業者在期限內改善完成；另也加強縣內豬肉品原料原產地標示稽查，要求業者保存肉品來源文件，以利核對標示正確性。

(中時 )