緬甸國務資政、實質領導人翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）和其他執政黨高層今（1）日清晨突遭羈押，幾小時後，緬甸軍方宣布全國即起進入緊急狀態一年。

在羈押翁山蘇姬後，緬甸軍方1日宣布全國進入緊急狀態，將掌權1年。

在羈押實質領袖翁山蘇姬後，緬甸軍方1日宣布全國進入緊急狀態一年，軍隊進駐緬甸首都奈比多（Naypyitaw）及最大城市仰光（Yangon）街頭。

綜合路透社、新加坡《海峽時報》（The Straits Times）報導，緬甸軍方今日證實，因應去年大選中的舞弊狀況，羈押政府資深領導人，緬甸軍方並且宣布全國進入緊急狀態，將掌權一年。

受軍方提名的緬甸副總統U Myint Swe被任命為代理副總統。

在羈押實質領袖翁山蘇姬後，緬甸軍方1日宣布全國進入緊急狀態，將掌權一年，權力將移交給國防軍總司令敏昂萊（Min Aung Hlaing，圖左）。圖為2015年翁山蘇姬與敏昂萊握手的資料照。（資料照／路透社）

另據大陸新華社引述緬甸軍方電視台報導，指出緬甸總統府宣布將國家權力移交給國防軍總司令敏昂萊（Min Aung Hlaing）。

緬甸執政黨「全國民主聯盟」（National League for Democracy，NLD）發言人苗紐（Myo Nyunt）稍早接受路透社專訪時指出，今天清晨翁山蘇姬、總統溫敏（Win Myint）及其他領袖被帶走，他說鑑於現在看到的狀況，「我們必須假設軍方正在發動政變。」路透社後續就無法聯繫上苗紐。

報導指出，目前緬甸首都奈比多（Naypyitaw）及最大城市仰光（Yangon）的電話線路中斷，國營電視台在緬甸國會開議前幾小時突然中斷放映，這是翁山蘇姬所屬的「全國民主聯盟」在去年11月大選中獲得壓倒性勝利以來首次開議，此次大選被視為對剛起步的翁山蘇姬民主政府的公投。

根據當地居民表示，士兵已經進駐仰光市政府大樓，「全國民主聯盟」的網路及電話服務都遭到破壞。

除了翁山蘇姬、溫敏，全國民主聯盟中央執行委員會成員漢塔敏（Han Thar Myint）也在清晨遭捕，另外，消息人士指出，包括克倫邦等好幾個地方首長也被捕。

在因為爭取緬甸民主發展而遭軟禁數十年後，現年75歲的翁山蘇姬在2015年大選中獲得壓倒性勝利後上台，儘管2017年因為軍方行動導致數十萬羅興亞族人逃難鄰國，翁山蘇姬的國際聲望因此下滑，不過她在國內仍很受支持。

執政的「全國民主聯盟」在去年11月大選中大勝，緬甸軍方指控大選中出現舞弊行為，軍方與政府的衝突不斷升高，上周緬甸政治緊張局勢進一步上升，軍方發言人拒絕在新國會今日開議前排除政變可能，國防軍總司令敏昂萊甚至表態可能廢除《憲法》。

緬甸自1948年離開英國獨立後，至今發生過2次政變，分別於1962年及1988年。

(中時新聞網)