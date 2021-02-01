美系外資針對瑞昱(2379)出具最新研究報告指出，對於其PC、WiFi業務增長動能維持樂觀，維持加碼評等、目標價566元。

美系外資表示，市場對瑞昱的期望仍然存在擔憂，包括對瑞昱的PC業務、WiFi增長、市場競爭感到擔憂，再者就是2021年的晶圓產能緊張，但美系外資強調，目前對瑞昱的PC、WiFi依舊看好其有強勁成長動能，且晶圓產能也獲支持，故維持加碼評等、目標價566元。

美系外資表示，瑞昱將在明(2)日舉辦法說會，公布其上季財務表現，預計其機率最高的狀況為單季毛利率落在42~43%，且預計第一季營收將維持持平到小幅下滑3%。

瑞昱去年第四季合併營收為220.84億元、季減少1.4%，創單季歷史次高水準，累計2020年全年合併營收為777.59億元、年成長28%，創歷史新高。

瑞昱將在明日舉辦法人說明會，除公布上季財報表現外，預計也將針對首季提出最新預估，另外，也會對各產品線做出更詳盡說明。

(時報資訊)