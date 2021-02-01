梅西(Lionel Messi)和巴塞隆納決定提告外洩他合約內容的西班牙報紙《El Mundo》！梅西2017年與巴薩簽下的超級肥約，詳細內容是一直保密的，外界只能旁敲側擊，藉由《富比世》等財富雜誌一窺他的收入。大家都知道梅西近年的薪水極高，但不知他創下了史上最高價的運動員合約(4年5.55億歐元)。

巴塞隆納聲明：「今日在報紙El Mundo出版的新聞，涉及巴塞隆納與球員梅西的合約，我們對這份保密的私人文件遭曝光感到遺憾。巴塞隆納絕對與洩密一事無關，全力支持梅西，特別是在面對這種試圖打擊他形象、傷害他與球隊感情的舉動。」

美媒ESPN報導，這紙合約只有巴薩、西甲聯盟、梅西的律師事務所，以及梅西本人擁有複本，巴薩球團與梅西的律師都聲稱「將對El Mundo採取法律行動，尋求當事人的損害賠償。」

巴薩因為新冠肺炎疫情導致債台高築，積欠球員薪水，梅西大肥約曝光後遭外界指責拖垮球隊。總教練柯曼(Ronald Koeman)說：「大家應該尊重一下這位對西班牙足壇貢獻巨大的球員。我們必須查出這是如何外洩的，這是有人企圖傷害我們。如果是內部的人，他將不容於整個球團。」

2017年續約前，傳聞梅西向巴薩開價周薪82萬歐元，當時另一個指標球星C羅(Cristiano Ronaldo)在皇家馬德里的周薪為58萬英鎊。依照外洩的詳細數字，扣掉獎金雜項，梅西的周薪可能達到175萬歐元。

(中時新聞網)