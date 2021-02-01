男性工時長、壓力大、缺乏運動，要當心男性荷爾蒙不足提早報到。泌尿科醫師程威銘表示，男性荷爾蒙主要影響肌肉生長、運動能力、體毛分泌、刺激性慾，攸關男性性功能和性慾分泌。男性荷爾蒙過多時，則可能有雄性禿、攝護腺肥大。正常男性從青春期起快速分泌男性荷爾蒙，30歲後逐年下降。

男性荷爾蒙主要影響肌肉生長、運動能力、體毛分泌、刺激性慾，攸關男性性功能和性慾分泌。(圖/今健康提供)

程威銘指出，男性更年期與女性更年期不同，男生到達一定年齡後，因為男性荷爾蒙下降，陸續會有肌肉萎縮、性慾下降、性功能變差等症狀。不過並非每個男性都需要因此就醫，症狀不明顯、生活重心調適得宜者，較易接受荷爾蒙下降的變化。相反地，如果40歲前就有男性荷爾蒙不足，或伴隨嚴重的憂鬱、夜間盜汗、潮紅等問題，就可能需要考慮補充荷爾蒙緩解症狀。

●年輕男性也可能荷爾蒙不足 性功能障礙求診最常見

男性荷爾蒙不足，也可能發生在年輕男性身上。程威銘表示，就曾有20幾歲的男性因為性功能障礙、性慾降低來求診。也有30多歲的金融業男性就醫時，男性荷爾蒙測出只有200 ng/dL多。程威銘解釋，男性荷爾蒙一般標準在300 ng/dL以上，年輕男性約在400-600 ng/dL之間。生活作息壓力大，確實可能讓年輕男性也出現荷爾蒙下降。醫師提醒，年輕男性補充荷爾蒙要考慮睪丸功能及生育規畫，有相關症狀時不可自行隨意補充，應尋求泌尿科醫師診斷。

不過，當出現類似男性荷爾蒙不足的症狀如性慾低落、容易疲累、憂慮等等，未必就是男性荷爾蒙不足。程威銘解釋，憂鬱症或生活壓力也可能導致類似情形，而三者之間更有交互關係，須由泌尿科醫師或精神醫師診斷才能找出原因。此外，男性荷爾蒙指數日夜有所落差，通常早上最高、晚上降低，須以白天抽血數值為準。

程威銘說明，男性若擔心自己是否有男性荷爾蒙不足，可先透過亞當症狀群量表（Aging Males (ADAM) questionnaire）評估10個相關症狀，其中性功能障礙、性慾低下、勃起功能較不堅挺的與男性荷爾蒙關聯性最高，若出現一項與性功能障礙有關的症狀，就要懷疑是否為男性荷爾蒙問題。其他症狀若有3項以上，也是需要注意的警訊。

是否男性荷爾蒙不足，可先透過量表評估10個相關症狀。(圖/今健康提供)

●更年期性生活易出現磨擦 男性暴躁憂鬱要注意

除了藉由量表評估，伴侶的觀察與感受也是重要參考。程威銘表示「老公行不行，往往太太最知道」另一半對男性的身體變化較容易察覺，而且男女同時進入更年期時，女性變得乾燥、情緒不佳，而男性性生活時容易軟、覺得疲倦，更易導致彼此磨擦或性生活困難。

「另一半能夠體貼男性的身體狀況很重要！」程威銘指出，曾有剛退休的男性因生活失去重心，加上男性荷爾蒙下降，性生活表現不如以往，也缺乏對自我的信心。後來太太帶著先生一起來看診，再回診太太就露出滿意笑容。由於更年期男性易暴躁、憂鬱、產生負面想法，建議與另一半妥善溝通，適時詢求專科醫師協助。

促進男性荷爾蒙分泌，可以透過運動及飲食調整。(圖/今健康提供)

●促進男性荷爾蒙分泌 運動及飲食如何調整

適當運動能幫助男性荷爾蒙分泌，降低男性荷爾蒙不足的風險。程威銘說明，過去大眾較熟知的，是練習下肢運動如深蹲來鍛練大腿肌肉，其實全身肌肉訓練都有幫助。如果工作忙碌，可在家裡使用彈力繩輔助鍛練深蹲，或是壺鈴運動、引體向上、伏地挺身，都可鍛鍊到全身肌肉。而更年期的男性會再建議加入平衡運動，減少跌倒骨折等風險。

程威銘表示，肌力訓練有其專業，可尋求專業教練根據自身體態和肌肉狀況加以指導，並且減少受傷風險。至於有氧運動則對心肺功能有益，幫助男性的性生活表現。但是過度劇烈的有氧運動反而會使男性荷爾蒙下降，或是讓血管收縮，影響到運動後的充血表現，建議男性還是量力而為。

壓力影響男性健康，應該尋找適當減壓出口。(圖/今健康提供)

程威銘解釋，身體的體脂肪會將男性荷爾蒙轉為女性荷爾蒙，因此要促進男性荷爾蒙，除了運動之外，也要控制體脂肪在體內的分佈。另外，健康飲食能幫助睪丸功能、延緩老化，可採取地中海飲食方法，多攝取不飽和脂肪酸和抗氧化營養素，同時也要避免接觸有毒物質如吸菸、酗酒等作息。(編輯梁惠明)

(中時新聞網)