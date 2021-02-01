這樣離譜的輸球過程，恐怕籃網全隊沒人可以接受！打到最後12.3秒還領先5分的籃網，竟被畢爾、韋斯布魯克各進1顆三分球超前，加上籃網替補前鋒盧瓦烏最後關頭放槍，籃網最後以146比149慘遭巫師逆轉擊潰，無奈中止4連勝，巫師也結束4連敗。

儘管籃網一開賽火力全開，靠著杜蘭特與喬哈里斯聯手，一度取得31比13大幅領先，可是接下來韋斯布魯克接連搶分，畢爾也投入火線，幫助地主巫師逐漸追上，打到讀秒階段，巫師更靠韋斯布魯克的上籃追平，場上局面頓時變成相當緊張。

原本厄文最後12.3秒兩罰俱中，雙方差距來到5分，籃網看來勝券在握，沒想到畢爾先進三分球，接著喬哈里斯竟把球傳給對方，讓韋斯布魯克投進超前三分球，時間僅剩4.3秒，盧瓦烏雖接到厄文妙傳，卻在籃下放槍，畢爾最後0.7秒兩罰俱中，巫師不可思議帶走勝利。

無論是喬哈里斯最後關頭把球傳給對手，或是盧瓦烏的要命放槍，都證明籃網最後關頭的執行力或判斷力太過糟糕，平白無故把勝利拱手讓給巫師，這對拿下37分、7籃板及6助攻的杜蘭特來說，只能算是相當悲情的結果，喬哈里斯雖拿30分，也無法彌補錯誤。

韋斯布魯克攻下全場最高41分，外加10籃板、8助攻，卻在這場昔日雷霆同門對決當中，完全占盡上風，畢爾也幫巫師攻下37分，華格納替補貢獻17分，艾許史密斯13分，就算今天驚險逆轉贏球，巫師目前戰績仍只拿到4勝12敗，位居東區墊底。

(中時 )