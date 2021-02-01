圓展科技（3669）因疫情未解，宅經濟再發燙，再加上旗下的AVer VC520 Pro 企業級視訊會議解決方案再傳捷報，成功拿下 Microsoft Teams 認證，受到此利多帶動，圓展今（1）日股價再度發威，以82.6元、上漲2.61％開出後，一度上攻到87.6元高點，漲幅上看8.82％。

圓展旗下的VC520 Pro 專為中大型會議室設計，為了讓視訊會議猶如身歷其境，特別配備了高階攝影機鏡頭及全雙工喇叭麥克風，同時整合了 Microsoft Teams 提供出色的協同合作體驗，其中攝影鏡頭採用的是Full HD 1080p 高畫質攝影機、18 倍光學變焦鏡頭及提供高達 100 個預設點，並在其中增加了一些創新功能，如 SmartFrame 鏡頭智能對焦、Sony True WDR 感光元件及遠端 IP 管理系統，讓視訊會議比以往更容易進行。此外，新配置的全雙工喇叭麥克風，擁有回音消除功能，可以讓與會者可以有效率地接收會議室中的聲音。

圓展指出，VC520 Pro 喇叭麥克風的觸控功能可一鍵靜音或調整音量，額外串接的喇叭麥克風，可達 30 英尺穩定收音，與會者再也不需圍繞在喇叭麥克風旁。

事實上，圓展已非初次拿下Microsoft Teams ，除了新取得Microsoft Teams 認證的AVer VC520 Pro外，包括 AVer VB342+、AVer CAM540、AVer CAM520 Pro 及 AVer CAM520 Pro（PoE）皆獲得Microsoft Teams 及商務用 Skype 的官方硬體認證，對於AVer VC520 Pro新拿下Microsoft 認證，圓展USA產品行銷總監 Carl Harvell 表示，VC520 Pro視訊會議系統獲 Microsoft Teams認證，使圓展能進一步提供更完善的視訊會議服務。

Microsoft Teams 合作夥伴設備工程暨認證總監 Albert Kooiman 也表示，MicrosoftTeams 運用於各種規模的會議室。VC520 Pro 視訊會議系統成為 Microsoft Teams 中大型會議室的認證設備，將可以提供 Teams 使用者更靈活的協同合作體驗。

(工商 )