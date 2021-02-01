2月期指1日早低開過百點後倒升，恒指四日累吐1,875點，1日早高開。

香港信報報導，恒指2月1日高開174點，報28,457點；國企指數高開65點，報11,274點。

騰訊高開2％，報698港元；美團高開3.7％，報369港元。阿里則低開0.3％，報246港元。港交所高開0.5％，報500港元。

海外散戶投資熱潮蔓延銀價，白銀期貨急升，中國白銀及金貓銀貓股價1日早高開近一成半。

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(工商 )

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