恒指高開174點 騰訊美團高開 10:512021/02/01 工商 楊晴安 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 2月期指1日早低開過百點後倒升，恒指四日累吐1,875點，1日早高開。 香港信報報導，恒指2月1日高開174點，報28,457點；國企指數高開65點，報11,274點。 騰訊高開2％，報698港元；美團高開3.7％，報369港元。阿里則低開0.3％，報246港元。港交所高開0.5％，報500港元。 海外散戶投資熱潮蔓延銀價，白銀期貨急升，中國白銀及金貓銀貓股價1日早高開近一成半。 港股半日漲538點 白銀相關股隨期貨急漲 《盤中解析》亞股彈升 權王帶隊重返15300關 (工商 ) #高開 #日早 #港元 #恒指 #騰訊 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《期貨》三大期指全開高 2月台指期漲86點 09:092021/02/01 財經 家家返鄉開唱 《初五來我家》台東鐡花村登場 12:492021/02/01 娛樂 在岸人民幣 收貶29個基點 18:012021/02/01 財經 赴高市府陳情 蘇偉碩：擬建空汙登錄平台向政府算帳 15:132021/02/01 寶島 《集中市場》外資轉買超＋權值股奮起 飆271點、連進3關 15:402021/02/01 財經 《通信網路》宏達電攜中華電開賣中階5G機 VR一體機加碼送 15:402021/02/01 財經 操盤心法－短線拉回整理 有利新春開紅盤 04:102021/02/01 證券．權證 《信長之野望Online》迷宮關卡「逢魔鶯谷姬塚」登場 同步開放高難度「極」模式 16:422021/02/01 科技 恒指收市漲609點 美團漲近一成 17:202021/02/01 財經 黎智英保釋上訴案 港法院：繼續還押 18:032021/02/01 兩岸 《半導體》台積、聯電回神 強守600、50元 11:592021/02/01 財經 財經熱門新聞 對美科技依賴原是陸最大罩門 日媒：川普改變局面幫倒忙 - 財經 台積電600城門大破 他爆砍到驚悚地板價 散戶小心了 - 財經 如同川普打貿易戰 專家：陸重擊澳經濟 關鍵數據揭贏家 - 財經 與陸僵局未解澳經濟又有大禍臨頭 年損恐逾2兆 - 財經 車用晶片荒沒人找 三星狩獵2大咖搶市 恐吃到台積電大客戶 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。