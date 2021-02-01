人幣中間價漲86個基點 人行千億逆回購 10:502021/02/01 工商 楊晴安 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 人民幣兌美元中間價2月1日報6.4623元，較1月31日6.4709，漲86個基點，漲幅為0.13％。 香港信報報導，中國人民銀行1日將進行人民幣（下同）1,000億元7天期逆回購操作，單日淨投放980億元。 據路透統計，2月1日當周共有3,840億元逆回購到期，1日逆回購到期總量20億元。 專家傳真－RCEP貿易便捷化措施 對貨品貿易之影響 四新軍進駐 宜蘭旅宿開戰 (工商 ) #逆回購 #基點 #人幣 #中間價 #千億 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 股價指數期貨贏家專欄－電子受挫 生技買盤未歸隊 04:102021/02/01 證券．權證 觀念平台－拜登主政下的台灣機會 04:102021/02/01 專題周報 臺企銀推機器人理財 04:102021/02/01 投資理財 大型行庫南台灣訪查報告 小建商恐轉型 改攻土地買賣 04:102021/02/01 金融．稅務 日租傳奇破滅1／青創家赴港改當娛樂大亨 喊美股掛牌榨乾大眼正妹 07:272021/02/01 社會 操盤心法－短線拉回整理 有利新春開紅盤 04:102021/02/01 證券．權證 上海商銀董座 榮鴻慶：數位轉型 迎下個百年榮耀 04:102021/02/01 財經要聞 特斯拉 Model 3 香港降價！最高降幅 30 萬元，同步引入白內裝、新頭燈、全新內飾 09:402021/02/01 汽車情報-汽車新聞 中鋼3月盤價 有望溫和調漲 04:102021/02/01 證券．權證 華南銀行推美元定存優惠 04:102021/02/01 投資理財 投資級債、新興市場債 氣勢盛 04:102021/02/01 投資理財 財經熱門新聞 台積電600城門大破 他爆砍到驚悚地板價 散戶小心了 - 財經 抗疫專家鍾南山：3月後疫情將降溫 - 全球財經 - 工商時報 特斯拉豐收年暗藏秘密 若只賣車 淨損近249億 - 財經 貨櫃船業者 首季有望大賺 - 財經要聞 - 工商時報 13檔封關倒數 法人緊抱 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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