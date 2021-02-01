人民幣兌美元中間價2月1日報6.4623元，較1月31日6.4709，漲86個基點，漲幅為0.13％。

香港信報報導，中國人民銀行1日將進行人民幣（下同）1,000億元7天期逆回購操作，單日淨投放980億元。

據路透統計，2月1日當周共有3,840億元逆回購到期，1日逆回購到期總量20億元。

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(工商 )

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