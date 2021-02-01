小孩子為何總是比人家「矮一截」，成為小隻仔？澄清醫院小兒遺傳新陳代謝科醫師吳信儒表示，嬰幼兒時期的生長遲緩與營養狀態息息相關。一位十個月大的男嬰因嘴巴周圍明顯紅疹，且明顯身高不足，被診斷出是因缺鋅造成，經補充鋅三個月後，身高竟長了五公分。

這位男嬰因全身性紅疹而求醫，在測量身高體重對照生長曲線圖後，發現身高在第三百分位之下，也就是過於矮小，是不正常的身高發展，再加上全身出現紅疹，立即轉給小兒遺傳新陳代謝科做進一步診斷。

吳信儒表示，這位男嬰從出生五、六個月大就開始出現異位性皮膚炎的症狀，因搔癢而睡眠品質不佳，父母還為小嬰兒戴上布手套防止抓破皮，看了皮膚科擦藥膏也無法根治。門診身體檢查發現該男嬰在嘴巴的周圍也長了紅疹，這種皮膚表現高度懷疑與營養素鋅缺乏有關，經抽血檢驗果然男嬰血中的鋅元素低於正常值，足足少了120微克／升，另外血中總蛋白量也在低標，才導致男嬰生長遲滯。

鋅是小兒長高不可或缺的營養元素，它是細胞生長的重要輔助元素，維持嬰幼兒正常生長與新陳代謝。吳信儒說，經探詢病史發現小嬰兒約四個月大開始出現厭奶情形後所吃的奶量就不是很充足，在副食品介入後也出現挑食情形，尤其對肉糜類的副食品更是不想吃進嘴裡。在嬰幼兒飲食中，鋅的主要以母奶或配方奶，以及肉類副食品為主要來源，因此鋅缺乏的孩童也常見伴隨著蛋白質的低下。此男嬰經營養衛教以及額外補充口服鋅滴劑三個月後，身高明顯增長了五公分。

吳信儒指出，嬰幼兒缺鋅症除了表現在嘴巴周圍的紅疹情形外，紅疹也有可能出現在手指和臀部，常常被當成口水疹、尿布疹、接觸性皮膚炎，建議家長多注意。他也提醒國小、國中家長，如果發現小朋友身高體重異常一定要尋求專業的兒科醫師做進一步診察，儘早介入幫助小朋友恢復生長潛能；但不能以為身高矮小就自行補充鋅元素，過量鋅攝取反而會有危害，缺不缺鋅，要由專業醫師詳細問診和抽血檢驗才能確診。

(中時 )