美國股市過去2周最熱話題當屬散戶反撲、已數波軋空攻勢撂倒數家做空機構，從其中窺最慘的對沖基金梅爾文資本(Melvin Capital)老闆舉動，或許可以看出為何鄉民對華爾街金融肥貓們深惡痛絕。梅爾文資本1月淨損53%，但老闆普拉金(Gabe Plotkin)仍在裝修去年花4400萬美元(約12.45億台幣)、位於邁阿密的新豪宅。

事件主要標的之一、遊戲連鎖零售商GameStop在1月12日收盤19.95美元，上周五收漲67.87%後報325美元，不到3周就漲1529.1%。但正式引爆的做空機構香櫞(Citron)早已認輸，在股價90美元左右就平倉出場，上周甚至還宣布今後不再做空。

嚐到團結力量大甜頭的散戶們繼續利用從政府紓困措施所取得資金繼續狙擊其他被長期看空的股票，包括實體業績慘到不行的連鎖電影院AMC、曾經的智慧型手機牌子黑莓(BlackBerry)、耳機廠高斯(Koss)等，都進一步衝擊以做空為主要手段的對沖基金，梅爾文資本就是最慘1家。

除投資淨損外，梅爾文資本所管理資產也從1月初約125億美元，下降到月底剩80億美元。但有消息指出，普拉金靠著人脈，依然從其他同業取得取多資金挹注救急，而且地產新聞網站RealDeal指出，普拉金並沒有停止裝修去年購入的海濱豪宅。

普拉金去年11月在邁阿密北灣(North Bay)購入2戶相連的豪宅，並計畫拆除其中1戶，改建為庭院、游泳池、附夜間照明的網球場、兒童遊樂場，其代表律師本周仍將出席邁阿密海灘設計審查委員會的都市計畫聽證會。

(中時新聞網)