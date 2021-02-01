永豐餘(1907)旗下主要事業群營運狀況穩健，隨著春節消費旺季到來、近期防疫需求升溫，包括旗下永豐餘工紙、家紙潔品的永豐實(6790)、轉投資的醫療手套原料NBR乳膠大廠申豐(6582)營運動能看增，法人看好2021年首季營運淡季續強。

永豐餘(1907)投控去年底股價觸及30.7元、創近25年半高點，隨後一路震盪拉回，1個月來修正幅度達23.8％。今（1）日在買盤敲進下止跌回升，開高後上漲1.8％至23.8元，早盤維持逾1％漲幅，領漲造紙類股。三大法人上周續偏空操作，合計調節賣超1457張。

永豐餘投控2020年自結合併營收734.52億元，年減1.75％、仍創歷史第3高。受惠本業獲利轉強及業外收益挹注，前三季歸屬母公司稅後淨利41.17億元、年增近1.24倍，每股盈餘（EPS）2.48元，已提前改寫新高。法人看好去年每股盈餘可望突破3元。

展望今年，永豐餘投控主要事業群的市場需求狀況穩健，隨著時序步入春節消費旺季，市場對工紙紙器需求可望增加，帶旺營運表現。而近期原物料費用增加，國際紙漿報價持續上漲，負責漿紙事業的華紙(1905)規畫漲價因應，亦有助近期低迷的營運狀況好轉。

而負責家用紙品及潔品的永豐實，隨著近期部桃感染事件使得防疫措施再度升溫，相關的洗手、洗衣、制菌、擦手防疫需求增加，轉投資的申豐產能持續滿載，市場需求暢旺均有助營運表現續強。

(時報資訊)