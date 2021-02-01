隨著地方「兩會」陸續召開，大陸各地對2021年房地產市場的政策定調和工作部署逐漸清晰。《中國證券報》報導，堅持「房住不炒」、規範發展住房租賃市場、老舊小區改造等熱詞頻現。而在剛過去的1月份，上海、深圳、廣州、杭州等熱點城市集中出台了新一輪房地產調控政策，力求當地房地產市場平穩健康發展。

★發展住房租賃成共識

2021年，老舊小區改造、舊城改造、城市更新、完善住房租賃市場等關鍵詞頻繁出現在地方政府工作報告中，不少地方對老舊小區改造開工項目等提出具體規劃。

北京市提出，完善長租房政策，規範租賃市場秩序，努力解決好住房突出問題。大力實施城市更新行動，更新改造300個老舊小區。上海市提出，要完成70萬平方米中心城區成片二級舊里以下房屋改造，實施1000萬平方米舊住房更新改造，加快租賃房建設，形成供應5.3萬套。廣東省表示，要著力解決大城市住房突出問題，加強保障性租賃住房建設，規範發展長租房市場，加大土地供應力度，單列租賃住房用地計劃，探索利用集體建設用地和企事業單位自有閒置土地建設租賃住房，大力發展共有產權住房。

「舊改取代拆遷，成為房地產市場的下一個發力點基本沒有懸念，2021年舊改力度會繼續強化。但同時也要注意到，就目前來看，開發商介入老舊小區改造程度不高，居民出資意願較低，舊改過度依賴財政資金，致使資金缺口較大。未來還需在政策上進一步加大支持力度，積極引導社會資金參與其中。」廣東省住房政策研究中心首席研究員李宇嘉表示。

對於住房租賃市場，平安證券首席經濟學家鍾正生稱，大力發展租賃住房是新發展格局下的必然之舉。發展好租賃住房市場需從三方面入手。一是落實「租售同權」，特別是優質教育資源的同權化。二是在資金方面，不僅需要加大金融市場對租賃住房的支持力度，更多地吸納社會資本、政府資本等多種資金，「多渠並舉」擴大建設資金來源。更重要的是，要形成「開發-培育-退出-開發」的投融資閉環。三是在土地方面，拓寬用地來源，運用市場化手段盤活現有存量住房，並完善相應的監管舉措，也可採用划撥等行政手段提供新的、低價的租賃住房建設用地。

★多地調控加碼

開年以來，部分熱門城市房地產市場出現了不同程度的升溫跡象。而有關方面迅速跟進，上海、深圳、杭州等核心重點城市接連出台新一輪調控政策，再次突出「房住不炒」主線。

具體來看，上海、深圳、杭州等城市調控升級，主要針對購房資質、購房資金來源等方面進行強監管，重點打擊利用經營貸等炒作投機行為。上海市明確提出，要完善信貸資金用途監測與攔截機制，擴大模型監測範圍，提升監測效果。北京房地產中介行業協會近日也表示，嚴厲打擊惡意炒作和違規資金進入樓市，是今年整頓房地產市場秩序的重中之重，並要求各經紀機構及從業人員不得渲染、炒作房屋成交信息，不得參與「經營貸」、「首付貸」、「消費貸」等任何違法違規的房地產金融活動。

同時，在房貸管控新規之下，部分城市銀行房貸額度緊張，廣州、東莞等城市房貸利率上浮，東莞、杭州等城市出現部分銀行暫停個人房貸業務的情況。

諸葛找房數據研究中心分析師王小嬙表示，各城市政策具有一定的針對性和精准性，是地方結合市場情況落實「房住不炒」的具體體現。預計後續會有城市繼續跟進調控，尤其是長三角等區域的其他熱點城市。

王小嬙預計，在調控加強和金融政策趨嚴的態勢下，短期內房地產市場交易或降溫，價格趨穩。

(中時 )