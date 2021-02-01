大陸31個省份2020年GDP數據近日全部公佈。據大陸《證券時報》數據寶推出《2020年全國省份GDP排行榜》來看，由廣東省蟬聯榜首，單省GDP超越澳洲，同時江蘇也成為第二個進入10兆元（人民幣，下同）俱樂部的省份，第三名則為山東省。假如把中國各省份單獨列為經濟體，有4個省份可排進全球前20強。

從各省份GDP數據來看，2020年GDP達到兆元規模的省份有26個。其中廣東2020年GDP突破11兆元，連續32年坐穩全大陸首席寶座。

同時2020年江蘇省受益於戰略性新興產業、高新技術產業產值占工業比重不斷的攀升以及數位經濟發展，GDP總額提升至10.27兆元，成為全大陸唯二GDP破10兆元省份，經濟實力相當於越南的5.85倍，幾乎是瑞士、新加坡和阿根廷的總和，放在全球經濟體進行排名，排在第14位。

如將廣東省和江蘇省的GDP加起來，這兩個省份的GDP可達到3.09兆美元，排名世界第5、排在德國之後。

另外作為在全大陸GDP排名第三、第四的省份，山東省和浙江省的成績單同樣可擠進全球經濟體20強，分列第19、20名。

(旺報 )