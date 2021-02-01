目前家樂福皆於結帳區加裝隔簾，確保顧客及員工安全。（李宜杰攝）

出入口除有設置酒精自動噴灑，也提供一次性手套使用。（李宜杰攝）

疫情升溫，台南市長黃偉哲1日前往台南市家樂福仁德店視察量販店與大賣場防疫措施，黃偉哲說，由於年貨大街已經停辦或管制，湧入量販店採買年貨的人潮恐大幅增加，為避免防疫破口，將嚴格要求量販店、大賣場執行防疫措施，若不配合將公布並開罰，由顧客自行評斷。

家樂福公共事務服務部北南區經理李政澤指出，目前家樂福於服務台與收銀區，都有加裝隔板、隔簾保障顧客及員工安全，至於賣場內的手推車、手扶梯，每4小時會消毒一次。另外，在生鮮區也提供一次性手套，讓顧客安心選購商品，並全面取消試吃。

黃偉哲今日視察完後稱許，防疫措施相當到位，出入口有專人量測體溫、自動噴灑酒精，且試吃區已全面暫停，沒有疑慮。最後，選購生鮮食品時使用的夾子、餐盤，也都有製作隔簾或放進櫃子中，不會有暴露情況，多一份保障。

南市府經發局長陳凱凌表示，去年疫情開始之際，市府第一時間即偕同衛生局等局處，辦理防疫宣導，並積極前往稽查特定行業與大賣場、百貨公司及觀光工廠等場所，宣導持續進行。市府會要求業者，務必善盡宣導民眾戴口罩之責任，也在現場稽查民眾戴口罩情形，同時呼籲民眾不要心存僥倖，市府會增加稽查頻率，確實要求遵守防疫規定。

(中時 )