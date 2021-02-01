澳總理：投入48億美元進行新冠疫苗接種 11:032021/02/01 工商 陳怡均 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 澳洲總理莫里森（Scott Morrison）1日（周一）公布，該國新冠肺炎疫苗接種計畫支出至少達63億澳元（約48億美元）。 澳洲預計本月開始施打新冠疫苗。根據莫里森周一發表的演講摘要顯示，他提到儘管政府已撥出44億美元購買足夠2,600萬人接種的疫苗，但政府還會再提撥19億美元作為施打疫苗相關成本。 澳洲西部大城伯斯周日傳出一名任職於隔離旅館警衛感染新冠病毒，終結澳洲近日沒有本土案例的紀錄，促使伯斯政府宣布封城5日。 美股暫休 資金流入全球、亞太及新興股票ETF 《基金》新興亞股上周黯淡 台韓成最大提款機 (工商 ) #億美 #新冠疫苗 #接種 #莫里森 #伯斯 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 抗疫專家鍾南山：3月後疫情將降溫 04:102021/02/01 全球財經 公費流感疫苗對象增加青壯年 竹縣有近萬疫苗可接種 14:152021/02/01 生活 《國際產業》油價開低走高 高盛：布蘭特期油7月站上每桶65美元 16:312021/02/01 財經 《國際社會》2月開始接種疫苖 澳洲48億美元備戰 12:332021/02/01 財經 傳首批10多萬劑輝瑞疫苗2／4抵台 桃園醫護優先施打 04:132021/02/01 生活 美特權富人疫苗插隊 引爆民怨 04:102021/02/01 國際大事 輝瑞疫苗傳4日抵台 陳時中嚴正否認 09:562021/02/01 生活 《國際產業》傳雪佛龍與埃克森美孚曾談合併 仍可能重啟協商 14:152021/02/01 財經 《國際產業》谷歌搜尋放話退出澳洲 莫里森：微軟Bing有信心補上 13:072021/02/01 財經 4大不確定因素干擾股市 永續投資受關注 17:232021/02/01 財經 《國際社會》反對新冠管制 維也納數千人上街示威 11:082021/02/01 財經 財經熱門新聞 對美科技依賴原是陸最大罩門 日媒：川普改變局面幫倒忙 - 財經 台積電600城門大破 他爆砍到驚悚地板價 散戶小心了 - 財經 如同川普打貿易戰 專家：陸重擊澳經濟 關鍵數據揭贏家 - 財經 與陸僵局未解澳經濟又有大禍臨頭 年損恐逾2兆 - 財經 車用晶片荒沒人找 三星狩獵2大咖搶市 恐吃到台積電大客戶 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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