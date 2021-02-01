澳洲總理莫里森（Scott Morrison）1日（周一）公布，該國新冠肺炎疫苗接種計畫支出至少達63億澳元（約48億美元）。

澳洲預計本月開始施打新冠疫苗。根據莫里森周一發表的演講摘要顯示，他提到儘管政府已撥出44億美元購買足夠2,600萬人接種的疫苗，但政府還會再提撥19億美元作為施打疫苗相關成本。

澳洲西部大城伯斯周日傳出一名任職於隔離旅館警衛感染新冠病毒，終結澳洲近日沒有本土案例的紀錄，促使伯斯政府宣布封城5日。

(工商 )