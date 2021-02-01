年關已近，國民黨上午公布，因財產遭受黨產會凍結，以致無法全數清償106年2月1日大量解僱勞工700餘人應給付的款項。為償還積欠大解員工退休款項，國民黨向黨產會申請同意處分不動產來給付大量解僱退休款項，去年數度處分不動產，共計9287萬8000元，已陸續分配給大量解僱員工，包括本月5日農曆年前將發放3710萬1750元。

行管會統計，經黨產會同意處分不動產的情形，包括去年1月、7月及 10月已將處分的金額，合計5577萬6550元，早已分配大量解僱員工；去年底又持續處分包括前高雄縣黨部等4筆不動產，考量年節將近，經中央積極辦理後續作業，已函請黨產會同意將處分金額3710萬1750元分配大量解僱員工，預計於過年前2月5日發放，使大量解僱勞工們能順利過年，解其燃眉之急。

行管會主委邱大展說，國民黨向黨產會申請處分不動產，目的在支付大量解僱勞工的退休金、資遣費，同時也是維繫這些勞工家庭的生計。但目前部分不動產遭部分大量解僱勞工向法院聲請強制執行，致遭查封登記在案，以致中央黨部無法處分，相關標的已委請專業不動產估價公司完成鑑價，金額約為3.8億元，目前黨中央也積極與其溝通，希望撤銷查封登記，並要求黨產會解除併案執行，以利續行處分不動產後，儘速分配予大量解僱同仁。

邱大展說，國民黨再次強調絕對會維護同仁的權益，除繼續積極辦理不動產出售案外，也呼籲黨產會能體諒勞工的辛勞，不要與勞工爭利，對於該會同意本黨處分之不動產卻又併案執行之標的能予以撤銷查封，使這些處分不動產之金額，得以解決大量解僱勞工及其家庭之困境。

(中時 )