今有媒體報導我已透過外交管道取得輝瑞疫苗共10萬劑，預計2月4日空運來台，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今直指消息有3點錯誤，包括沒有輝瑞疫苗4日來台這件事，若4日來台，現在我們一定已經取得疫苗，但實情是沒有，既然沒有，所以阿聯酋航空要空運疫苗的事也不存在。陳時中指，該報導僅擷取部分內容就報導，是否開罰，後續會由法制組研議。

【現場直播】首批新冠疫苗傳4日抵台 陳時中親自出面說明｜2021.2.1

陳時中強調，這個訊息是被分段報導，還重複唸了一次新聞稿說，我們是嚴正否認「2月4日空運來台」，這件事情一定沒有。而且若2月4日要空運來台，表示現在已經取得，但我們確定沒有拿到十萬疫苗，至於阿酋航空更是完全沒有這個訊息。

對於媒體詢問若報導錯誤是否要開罰？陳時中說，整體新聞判定，將會搜集相關資料請法制組研議。至於是不是惡意政治操作？陳時中說不會有這樣的推測，但請不要政治操作，也請不要用這種「見光」來破壞。

日後若疫苗來台後誰先開打？陳時中說以照顧病人者為優先，或幫國人把關國門的及警消等，但也會考慮區域性，以這個時間點，桃醫是被考慮的因素。此外，報導指出，桃園有65萬醫護人員，陳時中說這也不正確，因為全國有職業登記的醫事人員只有33萬多人。

(中時新聞網)