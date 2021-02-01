豐興(2015)去年受惠鋼筋需求熱絡，全年獲利年增逾三成，每股淨利達4.51元。展望今年首季急單效應持續，惟整體後市仍待觀察。

豐興鋼鐵日前召開法人說明會，公司主管指出，原物料行情自去年10月以來大幅上漲，客戶加快拉貨步調，豐興去年第四季產品量、價齊揚，加上新廠生產效率提升，推升第四季獲利表現，並助益去年全年獲利年增逾三成。

豐興去年第四季營收76.08億元，季增16%、年增7%；毛利率13%，季減3個百分點、年增2個百分點；稅後淨利7.08億元，季減7%、年增48%，每股盈餘1.22元。

豐興2020年營收為272.98億元，年減1.58%；毛利率14%，年增4個百分點；稅後淨利26.23億元，年增34%，每股盈餘4.51元。

豐興去年最大產品線鋼筋總銷售金額為144.79億元，年增8%，占比達53%，比前年提升4個百分點；條線銷售額為68.37億元，年減6%，占比年減1個百分點至25%；型鋼總銷售金額為59.72億元，年減15%，占比減少3個百分點至22%。

展望今年，豐興看好鋼筋接單將持續受惠於商回流建廠、公共工程及房市回溫，有助於今年鋼筋維持強勁出貨表現；棒線目前仍有客戶急單效益，以今年首季接單情形來看，螺絲螺帽和汽車產業已恢復到疫情前的水準，接單暢旺，但機械業復甦相對疲弱。

整體而言，第一季受到春節影響，工作天數減少，推估今年首季營收將較去年第四季略減。雖部分訂單已排至第二季，但後市仍待觀察。

此外，中國大陸先前公告，開放符合「再生鋼鐵原料」標準的再生鋼鐵原料從今年1月1日起可自由進口。對此，豐興表示，中國還未進口大量廢鋼，目前國際廢鋼行情處於相對高點，相較於中國國內價格沒有優勢，短期中國的開放廢鋼政策尚未有實質影響，後續仍須觀察。

(時報資訊)