受到疫情衝擊以及主要大都市都在實施緊急狀態，日本工廠作業在2021年第一個月就出現走弱現象，也讓外界擔心2021年日本的景氣復甦情況。

根據au Jibun銀行日本製造業採購經理人指數(PMI)元月終值，從2020年12月的50，經季節性因素修正後為49.8，與初值49.7差不多，都是在景氣榮枯點50以下。

元月PMI下滑，主要歸咎於正在主要大都市實施的緊急狀態。這份民間單位調查報告，相較於日本政府才剛預測元月份生產單位將大幅反彈，兩造之間有著一南一北極大差異。

參予製做此經濟數據的調研機構IHS Markit認為，雖然2020年12月數據穩定，但僅一個月的數字就開始下滑，顯示自2019年4月以來，製造業就沒有成長。同時，申請無薪假員工變多，使得元月在崗工作員工數目減少。

這份PMI報告也顯示，疫情加劇部分產業供應鏈中斷速度，延宕供應商交貨時間與新出口訂單流失等，分別創下七個月與四個月最差表現。

不過，市場還是正面看待未來，因為已連續八個月都出現樂觀期待，希望疫情快結束，景氣可快回溫。

(時報資訊)