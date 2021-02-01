臺鹽(1737)董事長陳啟昱表示，已完成階段性任務，因考量個人另有生涯規劃，即日起，辭去臺鹽暨臺鹽綠能董事長職務。

臺鹽工會聯合會理事長劉詠銘及現任臺鹽公司勞工董事王景田代表全體員工皆表達不捨與慰留，並強調自陳啟昱董事長接任以來，照顧全體員工，尊重工會意見，在眾多國營事業、泛官股投資事業群裡，臺鹽公司係勞資和諧最佳典範。

陳啟昱指出，在臺鹽董事長任內完成三大任務，包括啟動更新通霄廠海水引入管及汽電共生新建工程，預計今年完工，將大幅提升工廠效能。任內員工年平均調薪超過3%，公司營收與獲利屢創新高，2020年全台受疫情影響，仍逆勢成長超過前一年。

另外，還成立臺鹽綠能股份有限公司，首創國內「漁電共生」新經濟模式，提供完整的一條龍服務。全國首座實質建置的漁電共生案場也已動工，規劃今年併網發電，跟隨政府2025年光電裝置容量20GW的目標戮力前進。

臺鹽公司企業工會聯合會理事長劉詠銘指出，面對2020年新冠肺炎突襲全球，陳董事長率領團隊於最短時間開發防疫物資，提供100% MIT品質保障，照顧國人健康，不但零減薪、零裁員，2020年底，公司無畏嚴峻景氣，成績更勝前一年。

(時報資訊)