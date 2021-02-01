蕭先生今年63歲，菸齡超過30年且沒有慢性疾病，但在一年前開始出現斷斷續續的血尿，由於不會疼痛，加上也不是每次都會出現，就沒有特別在意；但今年開始，排出血尿的頻率越來越高，小便顏色也從淡紅轉為深紅色，此外，還合併頻尿、尿不乾淨與急尿等症狀。

●血尿檢查發現是膀胱腫瘤

經過尿液檢查及尿液細胞學檢查後，發現了大量的紅血球及惡性細胞，進一步安排電腦斷層後顯示膀胱底部有一顆3公分大的腫瘤；醫師經膀胱鏡確認之後，發現靠近膀胱頸的位置有一顆乳突腫瘤，而且病理報告證實為第一期高惡性度膀胱癌。幸運的是沒有發現局部淋巴結侵犯或是遠端轉移，患者在接受經尿道內視鏡膀胱腫瘤刮除手術，以及幾次膀胱化學藥物灌注後恢復良好。

85%膀胱癌出現無痛性血尿，容易被輕忽。(示意圖/常春月刊提供)

根據107年國民健康署癌症年報指出，男性膀胱癌的發生率排名為第11位、女性為第16位。男性的發生率約為女性的2.4倍，最常見的致癌因子就是抽菸；另外，像長期接觸化學藥劑、染劑等含有芳香胺的物質，以及慢性膀胱發炎等，都可能與膀胱癌有關。

●85%膀胱癌出現無痛性血尿

亞東醫院泌尿科醫師鄭百諭表示，臨床上大約有85%的膀胱癌患者會出現無痛性血尿，但也因不會疼痛，病人往往會選擇性忽略而延誤就醫；除此之外，膀胱癌也會出現頻尿、急尿等症狀。

鄭百諭醫師指出，雖然診斷上超音波或電腦斷層對於偵測膀胱癌有一些幫助，但是目前診斷上的黃金標準仍然以膀胱鏡檢查以及病理切片為主，依據病理報告中癌細胞的惡性度以及侵犯的深度來決定癌症期別及預後發展。

非侵襲性的膀胱癌若非原位癌，可透過內視鏡腫瘤刮除合併術後膀胱藥物灌注，但因為復發率高，術後需要定期以膀胱鏡追蹤；若癌症已經侵犯膀胱肌肉層，內視鏡刮除也無法完全切除腫瘤，此時需考慮膀胱切除手術或者全身性化學治療合併膀胱放射線治療。另外，若腫瘤已經出現其他器官轉移，此時建議接受全身性化學治療或者免疫治療才有機會延長存活時間。

鄭百諭強調，膀胱癌治療針對不同期別、細胞分化以及腫瘤惡性度有不同的治療方式，需要臨床醫師針對病人狀況做出最適合的治療決策。此外，無痛性血尿可能是泌尿系統疾病或膀胱腫瘤唯一的臨床表現，呼籲若有相關症狀的民眾，需儘早至泌尿科門診接受評估及進一步檢查，才能降低疾病或腫瘤惡化的風險。（編輯梁惠明）

(中時新聞網)