先前也傳出有疑似幽浮的藍色發光體墜入夏威夷外海

傍晚在南加州洛杉磯上空，出現了疑似幽浮（UFO）的飛行物發出光芒。

據《太陽報》（THE SUN）與TMZ娛樂新聞網1月31日報導，1名目擊者上周六在加州千橡市（Thousand Oaks）外的101號國道（Highway 101）上拍攝到這些影像。這名女性傍晚開車洛杉磯西北方的西湖村（Westlake Village）時，顯然正在打電話，突然看到上空有像飛碟的東西盤旋，趕緊拍下3張照片。

她說，這發光的碟狀物和自己的去向相同，後面還有一堆亮光。不過，就在它要消失前，突然稍微傾斜，改變了位置。而TMZ說，經由Photoshop專家辨識，認為這些照片並非偽造。而先前也傳出，北卡羅來納州出現引發UFO爭議的亮光。

UFO spotted in outskirts of LA... Government says it could just be “space junk.” Thoughts? pic.twitter.com/zbPogiKC8f — 44vibe (@44vibeTV) January 31, 2021

據《夏洛特觀察家報》（Charlotte Observer）當時報導，好些人說，在北卡羅來納州夏洛特（Charlotte）附近晚上出現了一連串奇怪的光，引發社群媒體熱烈討論UFO。一位名叫杜絲特（Whitney Doucet）的居民說，她發現其他人在討論相關事件後，也在臉書（Facebook）上貼出了自己拍攝的相片。

(中時新聞網)