中天綜合台36頻道綜藝節目《小明星大跟班》明（2日）晚間10點將播出主題「心結攤開來講，今晚喬不好就絕交！」邀請藝人蘿莉塔、LALA、夏乙薇、小優、小鐘、詹惟中等，前來化解雙方反目心結。率先進行談判的是因利益撕破臉的蘿莉塔與LALA，蘿莉塔表示曾有建商與她洽談業配事宜，主題是想營造出姊妹看房的情境，因此蘿莉塔第一個想到的人選便是閨密LALA，結果她卻失落說道：「廠商將近一個月都沒有回覆，我打給LALA感嘆現在工作好難接，她還陪我聊了很久，沒想到過一陣子發現她自己接了這個建商的工作。」此話一出讓全場紛紛回應：「這真的是道德問題耶！」

滿腹委屈的LALA哽咽還原當時情況，她說：「經紀人突然給我通告，我到現場才發現是同個建商，我還偷偷去問不是有蘿莉塔嗎？結果他們回覆說喬不到她。」聽的蘿莉塔頻搖頭表示自己是個不折不扣的財迷，絕對不會放過任何工作機會，LALA緊接著質問：「那妳對我有誤會，為什麼不直接跟我講？還到處跟別人講？」氣的蘿莉塔一連串回嗆：「話真的不能亂講！這件事我第一次講出來！妳為什麼亂講話？我氣的是妳說謊騙我！」咄咄逼人的模樣讓LALA再也忍不住飆罵：「我一直解釋妳也不相信我，那妳有想過建商為什麼找我不找妳嗎？就是因為妳這種態度！」現場氣氛凝重，讓小鐘忍不住緩頰：「妳的好朋友賺錢，妳應該替她開心，朋友好等於是自己好，妳要試著轉換心態。」

遭蘿莉塔控訴搶工作還說謊，LALA罕見飆罵：妳這態度難怪廠商找我。(圖/中天綜合台提供)

另一對閨密檔夏乙薇與小優則是因為愛情反目，夏乙薇表示知道小優很嚮往愛情，因此只要有不錯的對象，都會特別為她牽線，只是萬萬沒想到自己竟然會被閨密誤會，她聲淚俱下訴說：「重色輕友沒關係，表示她跟那個男生感情很好，可是她竟然懷疑我，連我跟朋友出去她都不相信。」原來男方把挑撥兩人關係當樂趣，時常欺騙小優他正跟夏乙薇獨處，對於自己相當沒自信的小優說：「因為我的朋友都很漂亮，我本來就很害怕讓男友認識她們。」她接著解釋：「而且我會這樣是因為夏乙薇有個奇怪的習慣，就是會到人家家洗澡，她洗完澡還穿下身失蹤的衣服，我就看到那個男生一直盯著她看，妳說我怕不怕？」聽的全場憤慨表示：「這種爛男生不要也罷，就這樣跟閨密失和真的不好啦！」

小鐘遭詹惟中逼迫飯局扮丑娛樂大老闆，錄影現場火大爆走：當我飯局妹？(圖/中天綜合台)

中天《小明星大跟班》主持人(右)吳宗憲&(左)SANDY。(圖/中天綜合台提供)

小鐘與詹惟中兩人因房屋買賣問題打壞關係，小鐘說道：「前一陣子他要賣房，還說有喜歡一定給我成本價，後來發現他賣給朋友，賣的比報給我的價格便宜，我這麼辛苦賺錢，他這個奸商竟然想要坑我！」詹惟中急忙解釋，因為自己要買新房急需用錢，才會忍痛割愛，而詹惟中補充說道：「知道小鐘想買房後，我還特別介紹建商給他認識，那些都是總裁級的大老闆，價格絕對更好談。」沒想到一提到此事，小鐘立馬爆氣回嗆：「他約我去飯局，還叫我準備笑話跟魔術表演，我為了吃你一餐飯我還要弄這些，你當我飯局妹啊！重點你認識老闆還沒有便宜到，我就去認識房仲就好了啊！」看著雙方吵的不可開交，讓吳宗憲放棄阻止：「算了你們就老死不相往來吧！」更多精彩內容敬請鎖定中天綜合台每週一至週五晚間10點《小明星大跟班》。

(中時新聞網)