首批新冠肺炎疫苗究竟何時來台一日數變，先是媒體今早報導4日將空運10萬劑輝瑞疫苗來台，但指揮官陳時中大動作否認此事，強調4日沒有新冠疫苗會運抵台灣，讓民眾霧裡看花。據了解，疫苗確實已經有譜，只是來台時間點是在農曆年後。

陳時中今上午10時半特別舉行澄清記者會，嚴正否認我透過在美外交途徑，取得10萬劑輝瑞疫苗，並預計4日空運抵台，但指揮中心內部人士透露，確實有此事，只是不知道哪個環節出狀況，讓陳時中可以緊咬4日沒有疫苗來，全盤否認相關訊息。

據權威消息來源說，2月4日的時間點的確是錯的，但農曆年後應該就會有首批新冠疫苗運抵台灣。

熟悉內情人士分析，陳時中第一時間出面消毒，最可能出問題的環節應該是報導點名我透過外交途徑取得疫苗，牽動敏感的台美陸三方關係，加上報導媒體直接押2月4日的時間點，只要日期不對，指揮中心就可以公然指報導有誤。

陳時中在記者會上也重申，若真的有新冠疫苗來台會盡快對外公布，目前疫苗採購進度各方都有在洽談中，相關時間確定會跟大家報告，強調只要是在候選疫苗內都會積極爭取，接洽單位都是以有藥證的公司為主，由有藥證的公司授權來進行疫苗採購。

(中時新聞網)