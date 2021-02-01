日本為因應2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情，東京都等11個都府縣實施緊急事態宣言，期限到2月7日，但至今醫療緊迫情況仍未緩解，日本政府正研議延長。

日本放送協會（NHK）報導，緊急事態宣言已實施約3週，最近一週內的新增確診病例數雖然有比前一週減少的傾向，但新增確診病例中，容易演變為重症的高齡者比例卻是增加的。

報導指出，因應此一狀況，日本政府認為首都圈與關西地區的醫療資源仍然吃緊，針對原定7日到期的緊急事態宣言，正研議予以延長。

此外，緊急事態對象地區之一的櫪木縣，因新增確診人數減少、醫療資源緊迫情形也有所改善，政府也正研議是否對櫪木縣解除緊急事態。

日本政府本週將召開諮詢委員會，聽取專家意見後進行判斷。

日本首相菅義偉1月7日對首都圈1都3縣（東京都、千葉縣、神奈川縣、埼玉縣）發布「緊急事態宣言」，1月8日零時起生效，為期1個月到2月7日止；1月13日再宣布追加大阪府、京都府、兵庫縣，以及愛知縣、岐阜縣、福岡縣、櫪木縣等7府縣為對象地區。

具體防疫措施包括餐廳提早到晚間8時打烊、上班出勤人數減少7成、晚間8時後民眾盡量避免外出、體育賽事或演唱會觀眾人數設限等。

(中央社)