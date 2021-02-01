中廣董事長趙少康欲回國民黨，且國民黨已收到回復黨籍申請，外界更解讀趙是為了挑戰今年的黨主席選舉而來，而對於是否會參選2022縣市長選舉或2024總統大選。趙少康表示，只要能為台灣做事、為藍軍做事，不排斥任何一個位置。對此，網友驚呼：蔣萬安台北市長的位置真的危險了！

趙少康傳出想重回國民黨，國民黨主席江啟臣證實收到回復黨籍申請。對此，趙少康今（1）日表示，會站出來是因高雄市前市長韓國瑜多次勸說，加上自己對於台灣現狀也很憂心，需要有人登高一呼，鬥鬥亂臣賊子、牛鬼蛇神，揭穿民進黨的謊言，「如果他們都做得很好，我幹嘛要出來」。

而針對是否將參選黨主席以及未來2022縣市長選舉或2024總統等大選，趙少康表示只要能為台灣做事、為藍軍做事，不排斥任何一個位置，對此網友感到相當震驚，直呼趙少康如果要參與2022大選，目標肯定會是台北市，而如今被視為未來台北市長的立委蔣萬安就會被這個「國民黨大前輩」嚴重挑戰，恐怕危險了！

這個議題受到網友們熱烈討論，紛紛留言表示「台北市長KMT躺著選都贏，趕快卡位」、「趙、馬、韓、江、朱、連，黨主席國民黨選完會不會剩半條命」、「坦白說趙少康不錯，給他做國民黨聲勢會回來，少康中興」、「晚了28年的市長寶座」、「跟韓國瑜搶台北市？」「韓國瑜也不太可能出來選台北市長了啦，韓國瑜自己也會評估情勢」。

(中時新聞網)