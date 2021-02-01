不同於日本孱弱經濟表現，韓國元月工廠作業創下十年來最大成長幅度，這全都要感謝強勁的出口，製造業才因此得以被帶動。

根據這份最新的IHS Markit採購經理人指數（PMI），韓國從2020年12月份的52.9，爬升至元月份的53.2，不僅創下自2011年2月以來最高水位，也站穩景氣榮枯點50以上。

調研單位IHS Markit表示，韓國2021年元月製造商動力，接棒2020年底強勁表現。這也顯示韓國產業健康性地發展，並寫下近10年來的最強一次景氣擴張新頁。

報告中，元月份製造業產出，新訂單與新出口等方面的數據都傳出增加好消息。

韓國經濟也曾受到疫情影響，但來自外國強勁訂單需求，將出口推升也帶動本土製造業。據悉，韓國才在2020年底經歷有史以來最強病毒擴散，不過目前疫情似乎有被抑制住。

韓國2020年12月出口表現強勁，創下兩年多來最大成長幅度。在家工作相關商品與生醫產品需求大增，激勵市場對韓國2021年景氣復甦樂觀性。

韓國半導體廠商，三星電子與SK海力士銷售量一直在飆升，1月29日SK海力士最新財報中，獲利甚至狂增四倍。

路透社也預測，2021年韓國經濟可望成長3％，與韓國央行預估值一樣。

(時報資訊)