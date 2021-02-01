廣達(2382)今股價挑戰5日及10日線反壓，亞系外資出具最新報告給予「表現優於大盤評等」，目標價上調到117元。

法人認為今年廣達在NB出貨仍將是豐收的一年，包括Chromebook, Macbook,和他消費型機種如電競筆電。估今年廣達在Chromebook和電競PC出貨年增可達18%，優於全球出貨估值6%。

對於缺料的議題，該外資認為這廣達不構成困擾；因為廣達在NB代工市占居龍頭，去年的年增再高達38%，這也意謂者廣達在供應鍊中具有優良的議價能力。

在伺服器方面，法人預估今年廣達伺服器營收年增可達16%，優於去年。至於5G/邊緣運算方面，著眼於O-RAN（開放式無線電接取網路）中長期發展，廣達正在為Rakutan（日本樂天）與其他網絡/電信合作建立基礎設施。解決方案也將逐步介紹給美國和歐洲的電信公司。根據Omdiab預測，O-RAN從2020-到2024，市場預計將以46％的複合年增長率增長。在此一趨勢下，廣達將是主要受益者，其具有先驅者優勢。

O-RAN架構，為何會在5G賽局中讓各國業者趨之若鶩？法人表示，O-RAN架構提倡開放式的介面和軟硬體，好讓電信設備更容易升級、採購。如此一來，電信營運商可以更快速的部署應用服務，不僅能滿足客戶需求，同時還可以進一步的拓展應用服務項目，有了更多元的業務，便能增加營收。

全球第一家全虛擬化行動網路服務的日本樂天行動，去年先後推出4G與5G服務，目前樂天5G服務剛起步，僅在東京都、大阪府、北海道、埼玉縣、神奈川縣、兵庫縣等部分地區推出，未來也將逐步擴大服務範圍。

(時報資訊)